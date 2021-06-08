تعديل أماكن إعطاء مطعوم كورونا لتجار العاصمة غداً

الوكيل الإخباري - عدّلت غرفة تجارة عمان أماكن إعطاء مطعوم فيروس كورونا لمنتسبيها من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية وموظفيهم والعاملين لديهم ليوم غد الأربعاء بناءً على طلب وزارة الصحة وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

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وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الثلاثاء، سيتم إعطاء المطعوم في 3 مراكز حُددّت لهذه الغاية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصراً.

والمراكز التي سيتم تلقّي المطعوم فيها، هي حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق، وحدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين، والمدينة الرياضية، وجميعها من خلال السيارة (Drive Through).



وأشارت الغرفة إلى أن أي شخص بلغ من العمر فوق 18 عاما يحق له تلقّي المطعوم من مالكي المؤسسات والشركات أو الموظفين أو العاملين لديها.

ودعت الغرفة المعنيّين ممن لم يتمكنّوا من أخذ المطعوم في الحملة الأولى التي نظمّتها يوم السبت الماضي، إلى التسجيل على منصة(www.vaccine.jo) وتحديد مكان تلقي المطعوم في أحد المراكز الثلاثة المحددة والتوجه مباشرة إليها، دون الانتظار لاستلام رسالة لتحديد موعد لتلقي المطعوم.



كما بإمكان المسجلين سابقا على المنصة من أصحاب الشركات والمؤسسات وموظفيهم، ممن لا زالوا بانتظار موعد تلقي اللقاح، الذهاب مباشرة للموقع لتلقي المطعوم بعد التنسيق مع أي من موظفي الغرفة الموجودين فيها.

