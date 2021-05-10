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الإثنين، 10-05-2021 02:55 م

لجنة الأوبئة لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا دون رسالة نصية

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - خاص - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتـــور بسام حجاوي أن توجه وزارة الصحة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال التسجيل على المنصة ودون وصول رسالة نصية للشخص قائم وما زال قيد الدراسة، منوها أنه من المبكر تطبيق هذا التوجه.

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وأشار حجاوي الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الصحة ما زالت حريصة على إعطاء المطاعيم للفئات ذات الأولوية من كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص العاملين في القطاعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.


وأضاف أن الصحة تسعى لإعطاء أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال الفترة القادمة.


 




 

 


 

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