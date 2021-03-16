تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري-

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إدارة ترخيص السواقين والمركبات تستقبل مراجعيها من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر .أعلنت مديرية الامن العام انه تماشيا مع القرارات الحكومية فقد جرى تعديل مواعيد استقبال مراجعي ادارة ترخيص السواقين والمركبات ،بحيث أصبحت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، باستثناء ايام الخميس والسبت من الساعة الثامنة والنصف ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر .راجين من الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة والالتزام باجراءات الصحة والسلامة العامة اثناء مراجعتهم للادارة.