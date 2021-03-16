الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

إغلاق مصنع خزانات مياه الشرب في الزرقاء

إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 11:55 ص

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

1020206204915380090204


الوكيل الإخباري- إدارة ترخيص السواقين والمركبات تستقبل مراجعيها من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر .
اضافة اعلان

أعلنت مديرية الامن العام انه تماشيا مع القرارات الحكومية فقد جرى تعديل مواعيد استقبال مراجعي ادارة ترخيص السواقين والمركبات ،بحيث أصبحت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، باستثناء ايام الخميس والسبت من الساعة الثامنة والنصف ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر .

راجين من الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة والالتزام باجراءات الصحة والسلامة العامة اثناء مراجعتهم للادارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدخل مستشفى النديم الحكومي في مادبا -(الغد)

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

وزارة الصحة3

الفراية يُنهي خدمات مدير مكتبه في الصحة ويعين السويطي - وثيقة

غرفة صناعة الأردن

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

320218214554515277030

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

feae7aaa-e8ac-4c52-a5b1-1d47017a34e5

الدفاع المدني يتعامل مع 2733 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

لقاح

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

أخبار متعلقة
1220202420223954699858

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

3202025112735488161184

الامن العام : 8 حوادث دهس نتج عنها وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2202114165522331799211

انخفاض في نسبة إيجابية فحوصات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

انخفاض في اصابات كورونا بالاردن اليوم

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

298926_10_1598635262

الكباريتي: الشراكة الحقيقية طوق نجاة للاقتصاد الوطني