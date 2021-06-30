تعديل ساعات الحظر الليلي وعودة صالات الأفراح تدخل حيز التنفيذ غدا

الوكيل الإخباري - تدخل المرحلة الثانية ، من الخطة الحكومية ، حيز التنفيذ غدا الخميس ، حيث الوصول إلى "صيف آمن" ، من خلال العمل بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب الخطة تمّ تعديل ساعات الحظر الجزئي ، حيث تبدأ عند الساعة 12 ليلا للمنشآت وواحدة بعد منتصف الليل للافراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصريحا للحركة خارج الاوقات المسموح بها، ويلغى الحظر الجزئي في " المثلث الذهبي" (العقبة البترا مخيمات وادي رم والديسي)، ويسمح بممارسة الاعمال فيها بطاقة استيعابية 100%.



وتسمح المرحلة الثانية لصالات الافراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية 50% وبحد اقصى 100 شخص بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي.



كما وسيعود عمل المؤسسات الحكومية بنسبة 100%، كما تفتح الملاعب الرياضية امام الجمهور بطاقة استيعابية 30%.



ووفق الخطة يسمح للمنشآت الصناعية العمل خارج اوقات الحظر بطاقة تشغيلية 100%، كما يسمح للمنشآت السياحية العمل بطاقة استيعابية 100% وبكامل مرافقها.



