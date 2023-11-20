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الإثنين، 20-11-2023 02:35 م

تعرف على أعلى وأقل المحافظات في معدل الهطول المطري خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - نشرت دائرة الأرصاد الجوية، التقرير الاحصائي اليومي للمطر، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم. 

وبيّن التقرير الذي نشرته الدائرة على موقعها الإلكتروني، أنه سجلت عجلون اليوم الاثنين أعلى معدل هطول مطري في المملكة، وصل إلى 114.6 ملم. 

وأوضح أن محافظة إربد سجلت 108.0 ملم، والبلقاء 44.2ملم، والعاصمة عمان سجلت من 21.5 إلى 39.0.

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وسجلت محافظة الكرك 37.0 ملم، تلتها محافظة الطفيلة التي سجلت 28.5 ملم، كما سجلت محافظة مأدبا 24.4 ملم، ومحافظة جرش 20.0 ملم، والمفرق 17.1 ملم.

ولم تسجل محافظتي معان والعقبة أي معدلات هطول خلال الـ 24 ساعة الماضية. 


 




 

 


 

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