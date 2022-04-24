تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

الوكيل الإخباري -
بعد أن قرار رئيس الوزراء بأن تكون عطلة عيد الفطر من الاثنين حتى الخميس، فإن الأردنيين على موعد مع عطلة طويلة تمتد لـ 9 ايام. اضافة اعلان
وإذا ما تم جمع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت ، مع العطلة الرسمية التي تمتد لـ 5 أيام فان الأردنيين على عطلة تبدأ من يوم الجمعة 29 نيسان ، وتنتهي في مساء يوم السبت 7 أيار.
وستكون العطلة على النحو التالي :
الجمعة / 29-نيسان / عطلة نهاية الأسبوع
السبت / 30-نيسان / عطلة نهاية الأسبوع
الأحد / 01-أيار / عطلة عيد العمال
الإثنين / 02-أيار / عطلة عيد الفطر
الثلاثاء / 03-أيار / عطلة عيد الفطر
الأربعاء / 04-أيار / عطلة عيد الفطر
الخميس / 05-أيار / عطلة عيد الفطر
الجمعة / 06-أيار / عطلة نهاية الأسبوع
السبت / 07-أيار / عطلة نهاية الأسبوع
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة