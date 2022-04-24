الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 05:08 م

تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

إجازة-عيد-الفطر-في-المملكة-العربية-السعودية-للعام-1443هـ


الوكيل الإخباري - بعد أن قرار رئيس الوزراء بأن تكون عطلة عيد الفطر من الاثنين حتى الخميس، فإن الأردنيين على موعد مع عطلة طويلة تمتد لـ 9 ايام. اضافة اعلان


وإذا ما تم جمع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت ، مع العطلة الرسمية التي تمتد لـ 5 أيام فان الأردنيين على عطلة تبدأ من يوم الجمعة 29 نيسان ، وتنتهي في مساء يوم السبت 7 أيار.

وستكون العطلة على النحو التالي :

الجمعة / 29-نيسان / عطلة نهاية الأسبوع

السبت / 30-نيسان / عطلة نهاية الأسبوع

الأحد / 01-أيار / عطلة عيد العمال

الإثنين / 02-أيار / عطلة عيد الفطر

الثلاثاء / 03-أيار / عطلة عيد الفطر

الأربعاء / 04-أيار / عطلة عيد الفطر

الخميس / 05-أيار / عطلة عيد الفطر

الجمعة / 06-أيار / عطلة نهاية الأسبوع

السبت / 07-أيار / عطلة نهاية الأسبوع

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