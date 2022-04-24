تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

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بعد أن قرار رئيس الوزراء بأن تكون عطلة عيد الفطر من الاثنين حتى الخميس، فإن الأردنيين على موعد مع عطلة طويلة تمتد لـ 9 ايام.وإذا ما تم جمع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت ، مع العطلة الرسمية التي تمتد لـ 5 أيام فان الأردنيين على عطلة تبدأ من يوم الجمعة 29 نيسان ، وتنتهي في مساء يوم السبت 7 أيار.وستكون العطلة على النحو التالي :الجمعة / 29-نيسان / عطلة نهاية الأسبوعالسبت / 30-نيسان / عطلة نهاية الأسبوعالأحد / 01-أيار / عطلة عيد العمالالإثنين / 02-أيار / عطلة عيد الفطرالثلاثاء / 03-أيار / عطلة عيد الفطرالأربعاء / 04-أيار / عطلة عيد الفطرالخميس / 05-أيار / عطلة عيد الفطرالجمعة / 06-أيار / عطلة نهاية الأسبوعالسبت / 07-أيار / عطلة نهاية الأسبوع