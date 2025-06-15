القوات المسلحة: الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنتهك المجال الجوي الأردني

07:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734365 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من مشاريع تسابق النفوذ؛ وصل اثنين منهما إلى مرحلة الصدام العسكري، وهو الأمر الذي يتجلى حاليا بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان





وأضاف الحياري، مساء الأحد، أن الأردن اختار النأي بنفسه عن هذا التصعيد، وعدم الانخراط في الصراع الإيراني الإسرائيلي.



وبين أن جلالة الملك أكد أن الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.



وتابع: "انتهاك المجال الجوي محاولة لجرّ الأردن للصراع".



ولفت إلى أن القوات المسلحة رفعت منذ البداية الجاهزية، واعترضت الطائرات المسيرة والصواريخ التي تخترق المجال الجوي الأردني.



وشدد على أن سلاح الجو الملكي ووحدات الدفاع الجوي، تراقب على مدار الساعة، أي تهديد في الأجواء الأردنية، مضيفا "المسيرات والصواريخ تعمل بتوجيه إلكتروني؛ مما يعرضها للتشويش؛ وبالتالي قد تصطدم بأهداف مدنية".



وأكد الحياري أن الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنهتك المجال الجوي الأردني، وهذا أمر سيادي، مضيفا أنه لا يمكن التغاضي عن الأجسام الطائرة في سماء المملكة، كون ذلك سيستغل بين أطراف الصراع.



وأضاف الحياري: "نهيب بالمواطنين تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، والمواطن الأردني قادر على التمييز ويستطيع ما يميز ما هو الصالح العام وغيره".