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تحذير فلسطيني: توقف مجمع ناصر الطبي في خانيونس سيكون كارثة صحية

مجمع ناصر الطبي في خانيونس
مجمع ناصر الطبي في خانيونس
 
الأحد، 15-06-2025 11:26 ص
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن التهديدات المتكررة بالإخلاء والقصف للمناطق المحيطة بالمستشفيات، تُسبب الإرباك في عمل الطواقم الطبية، وتنذر بخروج ما تبقى منها عن الخدمة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في تصريح صحفي اليوم، أن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى لا تتوفر لهم طرق آمنة تضمن وصولهم إلى المستشفيات مع استمرار الإخلاءات والقصف.

وأشارت إلى أن الخدمات الصحية التخصصية التي تُقدَّم للمرضى والجرحى فيما تبقى من مستشفيات عاملة، مُحاصَرة بنقص الإمدادات الطبية ومواجهة خطر خروجها عن الخدمة.

وأضافت أن مجمع ناصر الطبي في خانيونس هو الوجهة الصحية الوحيدة لمئات المرضى والجرحى في محافظة جنوب قطاع غزة، وتوقفه عن العمل كارثة لا يمكن توقع نتائجها.

وقالت: لا يمكن انتظار المزيد من الوقت لإجراء تدخلات مرحلية لا تُلبِّي الحد الأدنى من مقومات تقديم الرعاية الصحية الطارئة والاعتيادية.

وحذّرت الوزارة من عدم تجاوب الاحتلال الإسرائيلي لمساعي المؤسسات الدولية لتعزيز الإمدادات الطبية، وحماية المستشفيات، وضمان حماية وصول المرضى والجرحى والفرق الصحية لأماكن تقديم الخدمة.

بترا
 
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