تعرف على ترتيب الأردن في أساسيات الرفاهية

الوكيل الإخباري - جاء الأردن في المركز الرابع عربيا والـ83 عالميا بين 168 دولة على سلم مؤشر التقدم الاجتماعي للعام المنصرم 2021.

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وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "سوشيال بروجرس إمبيراتيف" الأميركية غير الربحية فقد سجل الأردن 68.77 نقطة في التصنيف العام.



ويستند المؤشر في إصداره السابع لتصنيف الدول إلى قياس كل من: الاحتياجات البشرية الأساسية كالرعاية الطبية الأساسية والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والأمن الشخصي، إضافة إلى أساسيات الرفاهية من خلال الحصول على المعرفة الأساسية، والوصول إلى المعلومات والاتصالات، والصحة، والجودة البيئية، بالاعتماد على 12 ركيزة و53 مؤشراً فرعيا.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية احتل الأردن المرتبة الـ52 في الاحتياجات البشرية الأساسية، والـ89 في أساسيات الرفاهية، والـ107 في الفرص.



كما احتل المرتبة الـ96 بين 163 دولة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 9.817 دولار.



وصحيا جاء الأردن في المرتبة الـ41 بمؤشر الصحة والعناية، والمرتبة الـ60 في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، والمرتبة الـ54 في المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.