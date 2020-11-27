تعرف على عقوبة تكرار مخالفة الكمامة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب ان غرامة عدم ارتداء الكمامة تتراوح بين 20 دينارا إلى 50 ديناراً ويتم تحويل المخالف إلى المدعي العام في حال عدم دفع المخالفة خلال أسبوع.وبين انه في حال المخالفة لأول مرة قيمتها 20 ديناراً، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة إلى 50 ديناراً وتحويله إلى المدعي العام وفي حال التكرار تصبح المخالفة 200 دينار.وقال شهاب ان الهدف من هذه الغرامة ليس الجباية ، بل المحافظة على صحة المواطن ، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف أوامر الدفاع، وسيتم التعامل معهم بحزم وبالقانون.