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الأحد، 24-12-2023 12:13 م

تعرف على كميات الهطول المطري خلال الـ 48 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة 
شهدت رأس منيف أعلى هطول مطري خلال الـ 48 ساعة الماضية ولغاية الساعة الـ 9 صباحا اليوم بنسبة 100 ملم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأضاف آل خطاب اليوم الاحد لـ " الوكيل الإخباري" أن المناطق الشمالية شهدت كمية هطول ملحوظة خلال المنخفض الجوي الحالي حيث بلغت 83.5 ملم في إربد.


وفي جرش قال آل خطاب أن كمية الهطول التي سجلتها محطة الرصد التابعة للأرصاد خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 33.5 ملم.


وتابع " وبلغت كميات الهطول في حدائق الحسين 55.5 ملم  ويليها محطة الرصد في منطقة الجامعة الأردنية بكمية 53 ملم ، والسلط ضمن المناطق الوسطى 45.6 ملم .


وتنحسر فرصة تساقط الأمطار في المملكة مع ساعات ما بعد ظهر اليوم الأحد.


 




 

 


 

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