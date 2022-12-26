تعرف على مصير العملة الأردنية القديمة المتداولة بالأسواق !

الوكيل الاخباري - قالت المديرة التنفيذية لدائرة إصدار النقد في المركزي الأردني ريما الفايز إن تصميم العملة الجديد، احتفظ بنفس صور الملوك الهاشميين، فيما تم تحديث بعض الصور للأماكن الأثرية والتاريخية، مؤكدة أن الإصدارين السابقين سيبقيان في التداول.



أعلنت الفايز في تصريحات لقناة "العربية" عن إصدار جديد هو الخامس للعملة الأردنية، يشمل بعض التغيير في التصميم مع الحفاظ على المكون القطني واستخدام أحدث العلامات الأمنية لمنع التزوير.



وأكدت الفايز على هامش مؤتمر Mint and Print المنعقد حالياً في دبي، أن الإصدار الجديد لا يشمل عملة جديدة، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالفئات النقدية نفسها.



وقالت إن بعض الشعوب لا تتقبل تحويل عملتها الورقية إلى بلاستيكية، لافتة إلى أن البعض يربط البلاستيك بهبوط العملة.

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