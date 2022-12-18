العضايلة يسلم وزير الإسكان المصري رئاسة الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان العرب

الوكيل الاخباري - سلّم السفير الأردني في القاهرة أمجد عودة العضايلة، اليوم الأحد، وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية في مصر الدكتور عاصم الجزار، رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.



وترأس السفير العضايلة، نيابة عن وزير الأشغال العامة والإسكان، الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء الإسكان العرب.

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