مذيع قناة الجزيرة يحذر الاردنيين من هذا الامر الهام - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الإعلامي المعروف في قناة الجزيرة جمال ريان أن أمن واستقرار الاردن مستهدف من "اسرائيل" .

وأضاف في تغريدات على حسابه الخاص بـ"تويتر" :" ولأن أمن واستقرار الاردن مرتبط بأمن واستقرار الدول العربية فإن على الدول العربية الوقوف الى جانبه فورا للخروج من ضائقته الاقتصادية".

وزاد :" الاردن يدفع اليوم ثمن رفضه لصفقة القرن أي منح الجنسية الاردنية لكل الفلسطينين في كل فلسطين تمهيدا لتفريغها لكي تنعم اسرائيل بالاستقرار كدولة يهودية خالصه ، هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون ، إسرائيل هي التي تصفي حساباتها مع الاردن اليوم ، وهي من يزعزع استقرار الاردن".

وختم بالقول :" اصحوا يا اردنيين " .

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