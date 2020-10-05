تعطيل دوام مدارس حكومية وخاصة بسبب اصابات بكورونا - اسماء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تم تحويل ( 49 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الإثنين والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 27 ) مدرسة حكومية و ( 22 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 48 ) إصابة توزعت بين ( 24 ) معلمًا ومعلمة و ( 23 ) طالبا وطالبة ومحاسبة في إحدى المدارس الخاصة.المدارس الحكومية : -تحولت ( 27 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 18 ) معلما ومعلمة و ( 10 ) طلبة توزعت كالتالي :1- مدرسة عرجان الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.2- مدرسة الجبل الأخضر الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.3- مدرسة نافع الغربي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.4- مدرسةالجويدة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.5- مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلمة.6- مدرسة الشهيد راشد الزيود الثانوية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة طالب.7- مدرسة الشهيد راشد الزيود الأساسية المسائية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.8- مدرسة رفيدة الأسلمية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة طالبة.9- مدرسة القادسية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.10- مدرسة القادسية الأساسية المختلطة - مسائي ( سوريون ) / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.11- مدرسة مقبلة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.12- مدرسة حفصة أم المؤمنين الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.13- مدرسة حي نزال الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.14- مدرسة معاوية بن أبي سفيان / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلم.15- مدرسة الحسين المهنية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمتين.16- مدرسة رابعة العدوية الأساسية الفترة الأولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.17- مدرسة رابعة العدوية الأساسة - الفترة الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.18- مدرسة جاوا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالبة.19- مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالبة.20- مدرسة صلاح الدين الأيوبي / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلم.21- مدرسة الصوالحة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة طالبين.22- مدرسة المشاهرة الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.23- مدرسة لميس بنت عمرو الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.24- مدرسة زرقاء اليمامة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.25- مدرسة القادسية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.26- مدرسة أحمد طوقان المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب.27- مدرسة دير علا الثانوية للبنات / مديرية التربية والعليم للواء دير علا / إصابة معلمة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدارس الخاصة : -تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 22 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 21 ) إصابة توزعت بين ( 7 )معلمين ومعلمات و ( 13 ) طالبا وطالبة ومحاسبة.___________● عادت ( 62 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 736 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 509 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 273 ) مدرسة حكومية ، ( 212 ) مدرسة خاصة ، ( 24 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 274 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 261) و( 16 ) مستخدما و ( 18 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .