تعطيل دوام مدارس حكومية وخاصة بسبب اصابات بكورونا - اسماء

الوكيل الاخباري -
تم تحويل ( 49 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الإثنين والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 27 ) مدرسة حكومية و ( 22 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.اضافة اعلان
حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 48 ) إصابة توزعت بين ( 24 ) معلمًا ومعلمة و ( 23 ) طالبا وطالبة ومحاسبة في إحدى المدارس الخاصة.
المدارس الحكومية : -
تحولت ( 27 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 18 ) معلما ومعلمة و ( 10 ) طلبة توزعت كالتالي :
1- مدرسة عرجان الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.
2- مدرسة الجبل الأخضر الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.
3- مدرسة نافع الغربي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
4- مدرسةالجويدة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
5- مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلمة.
6- مدرسة الشهيد راشد الزيود الثانوية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة طالب.
7- مدرسة الشهيد راشد الزيود الأساسية المسائية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
8- مدرسة رفيدة الأسلمية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة طالبة.
9- مدرسة القادسية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.
10- مدرسة القادسية الأساسية المختلطة - مسائي ( سوريون ) / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
11- مدرسة مقبلة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.
12- مدرسة حفصة أم المؤمنين الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.
13- مدرسة حي نزال الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.
14- مدرسة معاوية بن أبي سفيان / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلم.
15- مدرسة الحسين المهنية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمتين.
16- مدرسة رابعة العدوية الأساسية الفترة الأولى / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.
17- مدرسة رابعة العدوية الأساسة - الفترة الثانية / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
18- مدرسة جاوا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالبة.
19- مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالبة.
20- مدرسة صلاح الدين الأيوبي / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلم.
21- مدرسة الصوالحة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة طالبين.
22- مدرسة المشاهرة الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.
23- مدرسة لميس بنت عمرو الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
24- مدرسة زرقاء اليمامة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
25- مدرسة القادسية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.
26- مدرسة أحمد طوقان المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب.
27- مدرسة دير علا الثانوية للبنات / مديرية التربية والعليم للواء دير علا / إصابة معلمة.
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المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 22 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 21 ) إصابة توزعت بين ( 7 )معلمين ومعلمات و ( 13 ) طالبا وطالبة ومحاسبة.
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● عادت ( 62 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.
• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 736 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 509 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 273 ) مدرسة حكومية ، ( 212 ) مدرسة خاصة ، ( 24 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 274 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 261) و( 16 ) مستخدما و ( 18 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .