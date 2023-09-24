تعلقت بشرفة منزل لأكثر من ٥ ساعات.. تفاصيل مؤثرة لنجاة أم أردنية وابنيها بفيضان درنة الليبية

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



روى الأردني ناصر حسان المقيم في ليبيا تفاصيل الفاجعة التي اصابت منزل شقيقته شفاء احمد حسان في درنة بسبب الفيضانات التي رافقت اعصار دانيال.

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وقال ناصر لـ " الوكيل الإخباري" ان شقيقته شفاء نشات في درنة وتقيم مع زوجها ووالدة زوجها واطفالهم الستة.



وتابع : حينما انفجر السد هدم المنزل وتفرقوا بداخله حيث جرفت المياه شقيقته لشارع خلف منزلهم وحمتها شرفة بلكونة حيث تعلقت بها لحين تم انقاذها قائلا :"بعد ما انهد البيت عليهم تفرقوا داخل المنزل ، بالنسبة للأم جرفها السيل خارج البيت ومن قوة المياه وجدت نفسها في الدور الثاني في شارع ثاني خلف شارعهم ، واستمرت اكثر من خمس ساعات وهي معلقة في بلكونة بالدور الثاني لحين انقاذها"



واضاف ان السيل قام بجرف اثنين من الابناء وهم هاجر16 عاماً وايوب 13 عاما حيث التقيا مع بعضهما في منطقة تجمع للاشخاص الذين تم انقاذهم على قيد الحياة، وهم الان بصحة جيدة مع والدتهم قائلا:" اخذهم السيل في اكثر من اتجاه، التقوا مع بعض في مكان تجمع الناجين"



واوضح ناصر انهم استطاعوا لاحقا التعرف على جثة جدة الاطفال " زينب طالب" والتي تم ايجاد جثتها لاحقاً . انقر هنا



هذا ولا يزال الأب أحمد الزبيدي (49 عاما) وأبنائه الأربعة: زينب (عامين)، الاء (3 أعوام)، يقين (11 عاما)، وعبدالله (17 عاما) في عداد المفقودين ولم يتم التعرف على جثثهم ومصيرها حيث توقع خالهم ناصر انه تم دفنهم بشكل جماعي من ضمن الجثث التي تم ايجادها ودفنها مباشرةً.