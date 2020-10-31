تعليق الدوام في الطفيلة التقنية لمدة أسبوعين

الوكيل الاخباري -

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قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور محمد خير الحوراني، تعليق تدريس المواد العملية في الحرم الجامعي لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد الأحد، ولغاية مساء السبت الموافق 14 تشرين الثاني المقبل، حفاظاً على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وقال الدكتور الحوراني في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن تعليق الدوام جاء بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين يدرسون المساقات العملية في الحرم الجامعي.وأضاف أنه سيتم استئناف تدريس المساقات العملية في الحرم الجامعي ابتداءً من صباح يوم الأحد 15 تشرين الثاني، وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً مع التأكيد على الاستمرار في تدريس جميع المساقات النظرية في موعدها.