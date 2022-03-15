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الثلاثاء، 15-03-2022 11:49 ص

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

جامعة الطفيلة


الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر نواف المعايطة، تعليق دوام العاملين في الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية اليوم الثلاثاء مستثنياً من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة العاملين والطلبة.

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كما وجه المعايطة أعضاء الهيئة الأكاديمية للتحول للتعليم عن بعد لمحاضرات الطلبة في كافة المساقات لهذا اليوم حرصاً على ديمومة العملية الأكاديمية في الجامعة، سيما وأن الجامعة تمتلك منظومة تعليم الكترونية متكاملة تؤهلها لمواكبة التطورات والأحداث الطارئة.



 




 

 


 

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