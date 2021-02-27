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السبت، 27-02-2021 12:52 م

لإصابة موظفين بكورونا

تعليق الدوام في مركز وزارة التنمية الاجتماعية

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وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق الدوام في مقر الوزارة، وعدم استقبال المراجعين يوم غدٍ الأحد وحتى صباح يوم الاثنين، بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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وبين الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس، انه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين في مقر الوزارة، موضحا ان تعليق الدوام لغايات اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، كفحص الموظفين وتعقيم المبنى، تطبيقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، ولمنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين.


وأشار إلى ان مديريات الوزارة في الميدان والمنتشرة في جميع محافظات المملكة مستمرة في تقديم الخدمات للمراجعين. 

 

المصدر : بترا

 

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