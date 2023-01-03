تعليق دوام جامعات وتحويلها للتعليم عن بعد - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت جامعة مؤتة، تحويل الدراسة لطلبة الجامعة ليوم غد الأربعاء 4/1/2023 إلكترونيا ( اون لاين) على ان يبدأ دوام العاملين الساعة العاشرة صباحا.



وقررت جامعة البلقاء التطبيقية تحويل دوام طلبة كليات الشوبك ومعان والكرك الجامعية غدا الأربعاء إلى التعليم عن بعد ، وتأخير دوام الموظفين الى الساعة العاشرة صباحاً.



وقرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور نواف المعايطة، تحويل دوام الطلبة الأربعاء إلى التعليم عن بعد، نتيجة للظروف الجوية ، وتأخير دوام العاملين بالجامعة إلى الساعة العاشرة صباحا .

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