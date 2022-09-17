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السبت، 17-09-2022 09:49 م

تعليق دوام مدارس في شفا بدران - اسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة ان وزارة التربية قررت تعليق دوام بعض المدارس في منطقة شفا بدران يوم غد الأحد.

وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قال المساعفة أن المدارس التي تقرر تعليق الدوام فيها هي : مدرسة شفا بدران الأساسية المختلطة ،مدرسة سيف الدولة الحمداني الثانوية للبنين ، مدرسة سيف الدولة الحمداني الصناعية للبنين .

وجاء قرار تعليق الدوام بعد احداث شغب شهدتها المنطقة صباح اليوم السبت على خلفية مقتل شاب بعيار ناري.

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