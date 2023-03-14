تعميم جديد من البنك المركزي للبنوك العاملة في الأردن - كتاب

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي تعميما موجهاً للبنوك العاملة في الأردن، بخصوص العمالة الوافدة في البنوك وآلية توظيفهم.

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وبيّن التعميم المنشور على موقع البنك، كتابا أرسله وزير العمل، وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، حول تعيين العمال الوافدة، والالتزام بعدم استخدام أي موظف غير أردني في القطاع المصرفي إلا بعد الحصول على تصريح عمل مهارات متخصصة من وزارة العمل.



وجاء في الكتاب:" استنادا لقانون العمل الأردني، لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان عددهم غير متوفر ولا يفي بالحاجة، وللوزير أن يصدر أي تعليمات لازمة لتنظيم استخدام واستقدام غير الأردنيين لغايات هذه المادة".

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