تعميم للدوائر الحكومية بإحكام غلق الأبواب والنوافذ

الوكيل الاخباري - قال متصرف لواء الوسطية في محافظة اربد خلدون ارتيمة ان الطفل الذي اصيب بلدغة افعى الأسبوع الماضي اثناء تواجده بالصف بمدرسة خاصة في بلدة قميم قد غادر العناية الحثيثة ووضعه الصحي الان مستقر .



واكد ارتيمة في تصريحات صحفية انه بعد حادثة الطفل فقد تم توجيه تعميم لكافة المديريات والدوائر الرسمية والخاصة في اللواء من اجل إحكام اغلاق النوافذ والابواب بعد انتهاء الدوام الرسمي تجنبا لتسلل الزواحف لهذه المرافق خصوصا ان الافاعي تنتشر بهذه الاوقات من السنة الى جانب التأكيد على هذه الدوائر والمرافق الخاصة بضرورة القيام بالتنظيف والتعشيب حول محيط هذه المرافق باعتابرها بيئة خصبة لتجمع الزواحف .

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