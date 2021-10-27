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الأربعاء، 27-10-2021 12:31 م

تعميم من وزارة التربية بشأن المسرح المدرسي

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الوكيل الاخباري- بدأت في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، اليوم الأربعاء، فعاليات دورة تدريبية حول "المسرح المدرسي والمسرح الكشفي الإرشادي"، بمشاركة معلمات من مختلف مدارس المديرية.

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وعمم مدير التربية والتعليم الدكتور علي المزاودة، على مدارس اللواءين أن الدورة تأتي لرفع كفاءة الكوادر التعليمية بمجال المسرح المدرسي، بهدف تدريب وتعليم الطلبة على أساسيات العمل المسرحي نحو إعداد وعرض مسرحيات هادفة، ونقل خبراتهم للطلبة لتوظيف المسرح المدرسي بما يخدم العملية التعليمية والتربوية.


وتشتمل الدورة التي تقام بإشراف متخصصين في قاعة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطة، على مدار ثلاثة أيام، على محاضرات متخصصة في المسرح المدرسي وخصائصه وأهدافه وعوامل نجاحه، ودور المسرح الكشفي في نجاح الكشافة المدرسية، الى جانب التدريب على أساسيات الإخراج المسرحي وتمارين عملية للمشاركين.

 

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