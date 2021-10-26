الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 01:51 م

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أضرب معلمون يعملون على نظام التعليم الاضافي في مدارس السوريين، اليوم الثلاثاء، لمدة ساعة.

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وقال معلم لـ "الوكيل الإخباري" إن معلمي التعليم الاضافي في مدارس السوريين قاموا بالاضراب وذلك لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح سابق أن موعد صرف المستحقات المالية للعاملين على نظام التعليم الاضافي في مدارس السوريين لم يحدد بعد.

 

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