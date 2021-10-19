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الثلاثاء، 19-10-2021 08:53 ص

التربية: إغلاق مدرستين بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري– قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إنه تم إغلاق مدرستين تجاوزت نسبة الإصابات بفيروس كورونا فيهما الـ 10%، حيث تم التحول إلى التعليم عن بعد.

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وبخصوص إغلاق المدارس أضافت قبيلات أن الوضع مطمئن ولكن نحتاج للالتزام بالإجراءات الصحية، مشيرة بالوقت ذاته لإغلاق مدرستين حتى يوم أمس إحداهما تتبع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والثانية تابعة لوزارة التربية، وجرى تحويل التعليم بهما "عن بعد".

وقالت قبيلات التي اكتفت بذكر الإصابات من دون عددها، إنه لدى وزارة التربية والتعليم نحو 2.200 مليون طالب.

التحق 2.2 مليون طالب وطالبة بمدارسهم مع بدء العودة للتعليم الوجاهي في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.

وبخصوص تقليص أيام إغلاق الشعب الصفية قالت قبيلات إن المصاب يبقى 14 يوما بعيدا عن التعليم الوجاهي ولكن المخالطين يبقوا 5 أيام يتبعها جمعة وسبت ما مجموعه 7 أيام.

 

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