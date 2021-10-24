التربية لـ الوكيل: بدء توزيع التغذية على المدارس في المملكة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، بدء توزيع التغذية المدرسية.

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وقال المحاسيس في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم البدء بتوزيع التغذية المدرسية على 451 ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أن الفئة المستفيدة من التغذية هي رياض الأطفال وصولا إلى الصف السادس الأساسي.

وبين أن التغذية تم توزيعها بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية.

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