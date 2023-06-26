تعميم من وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - بدأ ديوان الخدمة المدنية بعقد امتحانات تنافسية لتعديل أوضاع موظفي وزارة التربية والتعليم المثبتين قبل تاريخ 31/12/2022، والذين تقدموا بمؤهلاتهم العلمية للوزارة خلال عام 2022.



ووفق كتاب ، عممت الوزارة على هؤلاء الموظفين بمتابعة جميع الإعلانات سواء في الصحف اليومية أو على موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني لمعرفة مواعيد امتحاناتهم التي ستعقد في مبنى الديوان حسب التخصصات.



ونوهت وزارة التربية بأن آلية الامتحان منشورة على موقع ديوان الخدمة المدنية.

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