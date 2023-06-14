معرض للبحوث الاستقصائية بتربية اليرموك

الوكيل الاخباري - افتتح في جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، المعرض العلمي للبحوث الاستقصائية الخاص ببرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الذي تنظمه كلية التربية بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين والوكالة الاميركية للتنمية الدولية.



وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور موفق العموش إن إعداد المعلمين المنتجين المفكرين وفق المنظومة التربوية التي تواكب المستجدات العلمية والتربوية، يعد أولى الأولويات التي تعمل عليها جامعة اليرموك، مضيفا أن الاهتمام بجانب المهارات في إعداد المعلمين وتأهيلهم لم يعد رفاهية بل بات حاجة ومتطلبا رئيسا باعتبار التعليم بوابة الاستثمار.

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