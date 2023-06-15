التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2023/2024 للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجاء هذا التقويم استنادًا إلى الخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وذلك وفق الآتي:

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- الأحد 13/8/2023 بدء دوام الهيئات التدريسية.



- الأربعاء والخميس 16/8/2023 و17/8/2023 تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم وأداء امتحانات الإكمال.



- الأحد 20/8/2023 بدء دوام الطلبة.



- الثلاثاء 19/12/2023 إلى السبت 6/1/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر.



- الأحد 7/1/2024 إلى السبت 20/1/2024 عطلة الشتاء.



- الأحد 21/1/2024 بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني.



- الأربعاء 8/5/2024 إلى الأحد 26/5/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر.



- السبت 1/6/2024 إلى الثلاثاء 25/6/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر.



- الأربعاء 26/6/2024 بدء العطلة الصيفية للطلبة.



- الأحد 30/6/2024 الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية.



- يكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي 217 يومًا.