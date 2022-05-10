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الثلاثاء، 10-05-2022 10:56 ص

تعميم هام من الصحة بشأن تجديد التأمين الصحي

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الوكيل الإخباري - عممت وزارة الصحة على الموظفين العاملين في الشركة الأردنية للصوامع والتموين، وشركة العقبة للسكك الحديدية وشركة العقبة لإدارة الموانئ، وشركة المطارات الأردنية، وشركة البريد الأردني، وشركة المناطق الحرة، وشركة مياهنا، وشركة مياه الأردن، وشركة مياه الزرقاء، وشركة مياه مأدبا، وشركة مياه البلقاء، وشركة مياه العقبة، وشركة مياه ماحص والفحيص بشأن تجديد بطاقات التأمين الصحي المدني للحاصلين عليها من موظفي الشركات. 

وبين التعميم، استمرار تجديد بطاقات التأمين الصحي للحاصلين عليها من موظفي الشركات المملوكة بالكامل لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية؛ وذلك لمدة عام واحد فقط.

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وأضافت أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.


ودعت الوزارة الموظفين أصحاب بطاقة التأمين الصحي المنتهية مراجعة إدارة التأمين الصحي أو المكاتب التابعة لها في مديريات الوزارة بالمحافظات والأولوية لتجديد البطاقات. 

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