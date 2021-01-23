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السبت، 23-01-2021 11:31 ص

من أجل إنارة الشوارع

تعميم هام من نائب رئيس الوزراء

تعك
توفيق كريشان


الوكيل الإخباري - عمّم نائب رئيس الوزراء ووزرير الإدارة المحلية توفيق كريشان على البلديات كتاباً ينص على تسهيل مهام الشركات المحال لها مشروع عطاء استبدال وحدات انارة الشوارع في البلديات بموفرة للطاقة "LED".

وأشار الكتاب ، اطلع "الوكيل الإخباري " عليه إلى أن الشركات ستبدأ بإجراءات المسح الميدانية للتحضير لتنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات إلى وحدات إنارة موفرة للطاقة "LED" .

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ودعا كريشان ، إلى تسمية مندوبين للبلديات لمتابعة الأمر، وفق الكتاب.

 

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