تعيينات لوظيفة إمام في وزارة الأوقاف - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن قائمة تعيينات لوظيفة إمام.



وطلبت الوزارة من التالية أسماؤهم والذين تم تعيينهم بوظيفة إمام على وظائف الفئة الأولى الحضور لاستلام كتب تعيينهم الوظيفي في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه منطقة العبدلي يوم الأحد الموافق 2023/6/11 الساعة العاشرة صباحاً.



جرش



عبدالله خالد عبيدالله الخلف



مصعب جابر محمد بني موسى



هاشم عمر محمد الحراحشة



ابراهيم محمد ابراهيم عياصره



احمد حكم امين القرعان



عمر علي كامل الرواشده



عمار سليم سلمان الدلابيح



شادي سمير مصطفى دار علي



ابراهيم صلاح محمود عويص



مهاب جمال ارشيد مقابلة



حمزه محمود عبد المحسن بني عمر



ابراهيم احمد محمد مقابلة



محمد جعفر حسن العمر



احمد بسام محمد عتوم



عباس سالم احمد الزبون



عجلون/كفر نجه



حسن سمير خالد فريحات



الكرك/قصبه الكرك



محمد نور رزق محمود الشمايله



غيث ايمن عبد الحي الكساسبه



الكرك/المزار الجنوبي



محمد خلف مبارك الرواشده



عبيده خالد عبدالله القطاونه



الكرك/عي



نبيل عبد الباسط شفيق التخاينه



الطفيله/قصبه الطفيله



امجد مضعان حميد السراحين



مادبا/قصبة مادبا



سمير احمد سلامة السعيدات



مادبا/ذيبان



مروان محمود محمد السواعده



عماد الدين خالد سلامة البريزات



محمد سلمان عيد الاتيم



احمد مخلد عوده الطوالبه



خالد احمد حسين ابو رواع



المفرق



يحيى احمد محمود المشاقبة



احمد حسن سليمان الزيود



محمد احميد حمد العليمات



ابراهيم مصطفى مسلم الخزاعله



منذر عصام محمد موسى



عبدالله احمد عبدالله الخوالده



ابراهيم محمد سالم السرحان



محمد خالد جزاع ارويلي



يزيد ابراهيم محمد الخزاعله



وعد بكر موسى الخزاعله



سليمان احمد عبدالله الخوالده



حمزه موفق رضوان الخزاعله



احمد علي ذيب ابو دلبوح



بهاء رياض هديب حسن



همام احمد عبد الكريم الشديفات



مفضي ابراهيم مفضي الجرايده



حسين عايد مفلح الاحمد



مروان علي خلف العباس



محمد عثمان حمد ابو شريف



البادية الشمالية/الشمالية الغربية



عبد المجيد محمد محمود بني خالد



فارس نايف داهوك المزاوده



محمد غديفان علي السريع



محمد حمد عيد بشاره



مجد الدين نواف محمد المسند



هاشم عبدالله حنيان السرحان



نضال محمد قسيم العزي



احمد خلف حمدان الشرعه



يوسف عوده سليمان البوشي



اربد/قصبة اربد



عبد الرحمن عوني فتحي الزيوت



نائل صلاح الدين رزق خضر



عمر علي سعيد مسعد



انس عمر علي حبوش



خالد محمد عبد الله مراشده



مازن ناصر عبد الرحمن الواكد



لؤي احمد عبد الله حسين



عمر بكر مصطفى بني ارشيد



مصعب احمد خليل حبوش



محمد خالد صلاح ابو الهيجاء



ثابت عماد ابراهيم نمراوي



اربد/بني كنانه



معتز محمد عبد الرحيم اسماعيل



عماد خالد محمد الصفدي



عبد الرحمن محمد احمد عبيدات



حسام طاهر محمد الزغير



اربد/الطيبه



حمزه حسين عبد الله البراسنه



براء خليل محمود هياجنه



حسين محمد حسن الرواقه



اربد/الوسطيه



عبدالمجيد محمد احمد الغرايبه



علي حسن امين الذيب



محمد حسين محمد المطالقه



اربد/بني عبيد



احمد حسن سليم بندر



محمد محمود طالب الشطناوي



محمد جمعه عبد الله درويش



بلال احمد محمد المساعده



اربد/المزار الشمالي



طه محمود حسن جوارنه



اربد/الرمثا



هارون ايمن محمد صادق الشبول



محمد يوسف علي الدوقراني



بكر احمد ابراهيم العلي



حمزه يوسف محمد صيداوي



مصعب بسام حسن ابو عاقوله



اربد/الكوره



علي محي الدين علي عمايره



عبد الرحمن محمد فياض بني حمد



عبد الله ابراهيم عبد الله بني علي



عبد الرحمن شحاده احمد الشرع



عاصم الاسلام عمر مصلح الزعبي



محمد حسين مصطفى مقدادى



وسام علي مصطفى شرادقه



حمزه محمد احمد العيد



اربد/الاغوار الشماليه



ابراهيم حسين حسن القصيرى



اسامه محمد سعود بشتاوى



انس ابراهيم حمد طالب



احمد علي عمر ابو صهيون



محمد كمال احمد ابو قرمول



البادية الشمالية/الشمالية الشرقية



حسين علي عبيد المساعيد



معاوية هايل عليان الشرفات



عبد العزيز محسن مضحي المساعيد



احمد حسين احمد العظامات



سند بخيت مروح العظامات



احمد عطية حسن الشبيب



مرزوق عاسر فنيخر الشرفات



عرب حمود عرب العون



الزرقاء/قصبه الزرقاء



انس فيصل محمد رواجبه



ابراهيم يحيى محمود معادله



احمد عوني محمد الحسبان



احمد خالد احمد ابو الرب



خالد فواز عبد ربه ابو صعيليك



عمرالمختار رشيد عيسى الحلحولي



معتصم عمر محمد عبد القادر



حمزه فيصل صالح شعبان



احمد صادق عبد اللطيف خضر



مؤمن احمد عبد اللطيف الخالد



ابراهيم عمر محمد ابو رحمه



محمد ابراهيم حامد الزواهره



محمد عبد الله صابر ابو عصبه



احمد موسى رجا الشراب



عبد الرحمن عمر محمد خميس



الزرقاء/الهاشميه



محمد موفق خلف الزيود



سليمان محمد عواد امين



الزرقاء/الرصيفه



يحيى زكريا محمد الخلايله



عبد الله عزام حامد الحامد



محمد عارف احمد البكيرات



محمد ماهر محمد كراجه



عمر داود محمود نعواش



علاء ايمن طاهر ابو عوده



فادي عمر عبد داود



زياد يوسف حمدان ابو غيث



احمد محمد عبد الرحمن ابو خضره



البلقاء/قصبه السلط



ربيع عبد الحليم عبد القادر ابو هزيم



سيف جرير احمد القصير



مؤيد صبرى حسين علي



عزالدين محمود عادل برهم



اسامه سامي مصلح النسور



محمود محمد عبد المجيد النسور



احمد انور خضر القرعان الزيادات



سرحان سليمان محمد ابو محيميد



البلقاء/عين الباشا



محمد احمد محمد ابو ديه



محمد ناصر رضوان خوالده



انس سامي حسن مساعفه



جمال احمد محمود القواسمه



البلقاء/ماحص والفحيص



عميس احمد علي الجالودى



البلقاء/دير علا



يحيى احمد محمد شاويش



عبد الله محمد عبد الشطي



البلقاء/الشونه الجنوبيه



راشد محمد راشد الجعارات



العاصمه/وادي السير



عبد الرحمن ناظم فضل الغزاوي



محمد جمال منيزل السليحات



العاصمه/سحاب



محمد علي سالم محرم



محمد هاني علي الطهراوي



الباديه الوسطى/الموقر



عمر ارشيد عطنان العرجان



البادية الوسطى/الجيزة



عبد القادر خليف سويلم السعادنه



طارق محمد عقله الهقيش



عبدالله محمود عبدالله الترتوري



العاصمه/ناعور



محمد منصور سليمان العفيشات



علي محمود اسماعيل عميره



اسامه محمود عبد المراهفه

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