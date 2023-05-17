مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة مؤذن وخادم مسجد

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية التواجد في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراء منطقة العبدلي لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة مؤذن وخادم مسجد على وظائف الفئة الثالثة.

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وأضافت في عبر الصحف اليومية أن المقابلات خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2023/5/21 حتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/23 كلا حسب الموعد المبين وكل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفا.





