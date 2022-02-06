تغريم شخصين 1000 دينار ساهما بنشر كورونا في المفرق

الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة بداية جزاء المفرق فرض غرامة مالية مقدارها 1000 دينار والرسوم، على شخصين بسبب تعريضهما المجتمع لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّ الشَّخصين أدينا بمخالفة تدابير العزل المنزلي الخاص بمصابي كورونا، وتمَّ فرض غرامة مالية قيمتها 500 دينار لكل واحد منهما.



وأضافت أنَّ المحكمة تنظر الآن في 4 قضايا أخرى تتعلق بمخالفة أشخاص لتدابير العزل المنزلي لمصابي كورونا.



وبينت أنَّ المحاكم تتشدد بحق مرتكبي مثل هذه المخالفات، وذلك لأنَّ الضَّرر كبير وبالغ على المجتمع وتساعد مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون في انتشار العدوى والوباء بين السكان وتعريض حياتهم للخطر وتتسبب بتقويض الجهود المبذولة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا ومتحوراته العديدة.