"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوى من المواطنين

الوكيل الاخباري - شكا مواطنون في محافظة اربد من انتشار فاكهة التفاح في الأسواق، إلا أن رائحتها تشبه رائحة الديزل إلى حدا كبير.

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وقال مصدر مطلع لـ"الوكيل الاخباري" إن كميات من التفاح الذي تنبعث منه رائحة الديزل دخلت الأسواق قبل أن يتم سحبها مجدداً بعد ورود شكاوي عديدة من المواطنين.

وأضاف المصدر أن وزارة الزراعة تمنح رخص الاستيراد طبقاً للمواصفة القياسية الأردنية، وبعد وصول الشحنة إلى الأردن، تخضع للفحص المخبري من قِبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبين أن التفاح المشار إليه تم سحبه من الأسواق وتبقى منه كميات بسيطة، مشيراً إلى أن ذلك المنتج تعرض لسوء تخزين في بلد الاستيراد، حيث جرى سحب الكمية من الأسواق تمهيداً لإعادتها لمصدرها.