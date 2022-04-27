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الأربعاء، 27-04-2022 10:53 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الاربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3322.526 طن، توزعت على 2247.005 طن خضار،858.077 طن فواكه، و 858.077 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 217.444طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :

 



 




 

 


 

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