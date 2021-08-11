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الأربعاء، 11-08-2021 03:48 م

تفاصيل إحباط عملية احتيال بقيمة مليون وربع دينار في عمان

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الوكيل الإخباري - أحبط العاملون في إدارة البحث الجنائي محاولة شخصين تنفيذ عملية احتيال على أحد المواطنين بدفع ثمن قطعة أرض مقام عليها فيلا في العاصمة عمان للبيع، بواسطة شيك مزور صادر من دولة عربية بقيمة مليون وربع المليون دينار.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"،  فإن معلومات وردت للبحث الجنائي ، حول محاولة شخصين الاحتيال على شخص عرض قطعة أرض له في العاصمة للبيع حيث جرت متابعة تلك المعلومات والتحقق من كافة تفاصيلها ليتبين ان الشخصين قاما بتقديم شيك مزوّر مقابل الثمن صادر من بنك في دولة عربية وباشرا بإجراءات البيع .

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وتابع الناطق الإعلامي بأنه حُددت هوية المتورطين وأُلقي القبض عليهما وضُبط الشيك المزور بحوزتهما. 

ويُهيب الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية عند بيع وشراء العقارات والتأكد من الأوراق المالية كالشيكات قبل قبولها وبما يكفل عدم وقوعهم ضحية للاحتيال مستقبلاً.

 

 

 




 

 


 

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