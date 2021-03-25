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الخميس، 25-03-2021 03:33 م

تفاصيل الاوراق الثبوتية المطلوبة من المعلمين الجدد

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية في تويتر اعلانا للمعلمين الذين تم تعيينهم حديثا .

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وقالت الوزارة انه يجب احضار الاوراق المطلوبة اعتبارا من الأحد القادم 28 آذار 2021 وبحسب المواعيد الزمنيَّة المحددة . 

 

 


 




 

 


 

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