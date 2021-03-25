تفاصيل الاوراق الثبوتية المطلوبة من المعلمين الجدد

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية في تويتر اعلانا للمعلمين الذين تم تعيينهم حديثا .
وقالت الوزارة انه يجب احضار الاوراق المطلوبة اعتبارا من الأحد القادم 28 آذار 2021 وبحسب المواعيد الزمنيَّة المحددة .
الزملاء الأكارم،.. #المُرشَّحون_للتعيين في الوزارة..— وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم - الأردن (@edugovjo) March 25, 2021
نُبارِكُ لكم التعيين 😊،
وإليكم 👇🏼 #الوثائق المطلوبة لـ #استكمال_إجراءات_التعيين https://t.co/nUcZl5J7Bm
بدءًا من الأحد 28 آذار 2021،
وبحسب المواعيد الزمنيَّة المنشورة على صفحات مديريات التربية على فيسبوك. pic.twitter.com/SWHctqRB5Y