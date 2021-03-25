تفاصيل الاوراق الثبوتية المطلوبة من المعلمين الجدد

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية في تويتر اعلانا للمعلمين الذين تم تعيينهم حديثا .

اضافة اعلان



وقالت الوزارة انه يجب احضار الاوراق المطلوبة اعتبارا من الأحد القادم 28 آذار 2021 وبحسب المواعيد الزمنيَّة المحددة .



