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الثلاثاء، 27-12-2022 01:19 م

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

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الوكيل الإخباري - قدمت الحكومة، اليوم الثلاثاء، لمجلس النواب في الجلسة المغلقة إيجازا حول الأحداث الأخيرة والأوضاع الاقتصادية.

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وذكرت قناة المملكة، أن إغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام وموظفي مجلس النواب، جاء لسببين هما مناقشة ملف النائب محمد عناد الفايز والذي يحتمل أن يحال ملفه إلى لجنة السلوك المنبثقة عن اللجنة القانونية.


وبينت أن السبب الآخر لإغلاق الجلسة قيام الحكومة بتقديم صورة للنواب وايضاح وايجاز عن الاوضاع الاقتصادية والمالية وموازنة الدولة بشكل عام، حيث تحدث رئيس الوزراء بشر الخصاونة للنواب لنحو 15 دقيقة حول الأوضاع بشكل عام.


وأشارت إلى أن وزير الداخلية مازن الفراية تحدث قرابة 10 دقائق بنفس الملف وما شهده الأردن من إضرابات خلال الأزمة التي بدأت بإضرابات النقل.

 




 

 


 

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