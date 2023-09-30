تفاصيل المطعوم الذي سيعطى لجميع طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - تعتبر المطاعيم في الأردن أحد أهم الأدوات للحد من انتشار الأمراض المعدية، وتحقق المناعة الجماعية، حيث تؤكد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) أهمية جميع أنواع المطاعيم في حماية الأطفال وبناء مجتمع صحي، كأداة فعالة للوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال.



وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول لوكالة الأنباء الأردنية، إن الالتزام بأخذ المطاعيم حسب المواعيد المقررة في البرنامج الوطني للتطعيم، التي تبدأ من سن الولادة كجرعات أساسية ومدعمة، تعد ضرورة في خفض نسب حدوث الأمراض وانتشارها في المملكة وخفض نسبة الأمراض والوفيات بين الأطفال.



وشدد على أن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تنفيذ برنامج التطعيم الوطني منذ عام 1979 جاءت من خلال وعي المواطن الأردني وحرصه على تطعيم أبنائه في المواعيد المقررة بهدف حمايتهم والمحافظة على صحتهم، والالتزام الحكومي على أعلى المستويات بتوفير جميع المطاعيم الآمنة والفعالة.



وحول لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)، الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن من عمر 9 أشهر ولجميع طلبة المدارس والحضانات ورياض الأطفال، قال الشبول إنه بسبب جائحة كورونا، انخفضت نسبة التغطية للمطاعيم، حيث وصلت عام 2020 إلى 76 بالمئة من الفئة المستهدفة، وعام 2021 وصلت من 84 إلى 86 بالمئة، وفي عام 2022 وصلت إلى 91 بالمئة، مؤكدا سعي الوزارة لوصول نسبة التغطية إلى 97 بالمئة، للتخلص من أضرار هذا المرض.



وتابع انه تم تسجيل 163 حالة بالحصبة، وهذا العدد كبير مقارنة مع المعايير العالمية، مبينا أنه للتخلص من هذا المرض لدى الأطفال، يستخدم مطعوم MR حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف باستعمال المطعوم في حملات التطعيم، وحسب توصيات اللجنة الفنية للمطاعيم، والتي تضم أكاديمين وأطباء من المستشفيات القطاع الخاص والخدمات الملكية الطبية والجامعية، وعضو من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وعضو من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، أضافة إلى توصيات اللجنة الاستشارية الفنية للمطاعيم ولجنة مكافحة الأوبئة، باستخدام لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.



وأشار الشبول، إلى ان لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) تم استخدامه في حملة عام 2013، ووجد أنه أمن وفعال، وان الوزارة تتبنى استراتيجيات للتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، حيث لم تسجل أي أثار صحية جانبية عند استخدام 4 ملايين جرعة عام 2013.



وقال إن لقاح (MR) الأمن والفعال يستخدم في 141 دولة حول العالم، حيث يدخل إلى المملكة عقب فحص فعاليته وجودته من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، إضافة إلى الفحوصات التي تجريها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضمن المعايير والإجراءات المحددة من مأمونيه وجودة وسلامة.



ويتم توفير اللقاحات بشكل مجاني ومنتظم في جميع أنحاء البلاد حسب الشبول، مع توفير جدول تطعيم محدد يتم اتباعه، حيث تغطي المطاعيم التي تقدمها لجميع الأطفال في الأردن، مجموعة واسعة من الأمراض المعدية المهمة، بما في ذلك الخناق والسعال الديكي، والكزاز، والحصبة، الحصبة الألمانية، شلل الأطفال، الالتهاب الكبد الوبائي أ وب، والنكاف والسل، تعمل هذه المطاعيم على تعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم من المضاعفات الخطيرة والوفيات المحتملة.



ولفت إلى إن وزارة الصحة بدأت بشهر آب الماضي، بتنفيذ حملة وطنية للتطعيم موزعة على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها استهدفت الفئات غير المطعمة نهائيا وغير مكتملة التطعيم والأشخاص المتنقلين في السكن بالتنسيق مع الحكام الإداريين والمجتمعات المحلية، أما المراحل الأخرى تستهدف المدارس ودور الرعاية والحضانات والمبرات ومراكز الإيواء والأحداث والإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى استهدفت تطعيم نحو 120 ألف شخص تم تطعيم 118الفا منهم بنسبة 98 بالمئة .



وتابع الشبول إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم البيانات الأساسية للتطعيم وتوفير اللقاحات الروتينية، مؤكدا أنها أدخلت المزيد مـن المطاعيم لتوفير حماية أفضل للأطفال في السنوات الماضية، والتي كان آخرها مطعومي الروتا فيروس والتهــاب الكبد الوبائي (أ)، أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال مطعوم المكورات الرئوية ولاحقا مطعوم الجدري المائي لإدراجهما ضمن برنامج التطعيم الوطني، وأن جميع المطاعيم تقدم مجانا لجميع الأطفال المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم.

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