صادرات صناعة عمان تزيد بنسبة 13.6 % في 8 أشهر

وحسب معطيات إحصائية بلغت صادرات الغرفة وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، إلى 4.823 مليار دينار، مقابل 4.246 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
