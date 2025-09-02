الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

صادرات صناعة عمان تزيد بنسبة 13.6 % في 8 أشهر

الثلاثاء، 02-09-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-    زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 13.6 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، في مؤشر واضح على نسقها المتصاعد الذي بدأ منذ بداية 2025.

وحسب معطيات إحصائية  بلغت صادرات الغرفة وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، إلى 4.823 مليار دينار، مقابل 4.246 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 
 
