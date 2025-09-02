كارثة كبرى تلوح في الأفق بعد تحرك أكبر جبل جليدي في العالم (صور)

وذكر التقرير أن الجبل خسر ثلاث كتل جليدية ضخمة خلال شتاء القارة القطبية الجنوبية، تتراوح مساحاتها بين 60 و300 كيلومتر مربع.
وكانت مساحة الجبل في يونيو نحو 2730 كم² (ما يعادل مساحة موسكو)، لكنها تراجعت حالياً إلى 1750 كم² (بحجم بطرسبورغ تقريباً).
يُذكر أن "A23a" انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي عام 1986، وظل مستقراً في بحر ويديل حتى بدأ بالتحرك مجدداً في نوفمبر 2023، وانجرف خلال ربيع 2024 نحو بحر سكوتيا.
