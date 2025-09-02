جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في جباليا

-
20 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة
الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية بغزة
الاحتلال يصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم جنوب طوباس
نتنياهو يرفض إجراء تصويت حكومي على صفقة القطاع
زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟
لابيد يحذّر: فوز نتنياهو مجدّدًا يعني "نهاية الصهيونية" وانهيار إسرائيل
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات