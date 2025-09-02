الثلاثاء 2025-09-02 08:36 ص
 

20 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غارة إسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة
الثلاثاء، 02-09-2025 06:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل -بينهم 6 من منتظري المساعدات- منذ فجر اليوم الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية طالت مناطق متعددة من قطاع غزة. اضافة اعلان
 
 
