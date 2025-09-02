البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 أيلول 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 3 أيلول 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
-
أخبار متعلقة
-
رفع أسعار الطحين الموحد 1.87 دينار للطن
-
الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
تثبيت سعر البنزين بنوعيه وخفض سعر الديزل
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت