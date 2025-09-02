الملكة رانيا تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في غزة

ويُعدّ هذا جزءًا من جهود جلالتها المستمرة لاستخدام منصاتها الدولية لجذب الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في الإعلام بموجب القانون الدولي.
"الغارديان": غزة أخطر صراع للصحفيين في التاريخ
اشار تقرير "الغارديان" إلى أن الصراع في غزة أصبح "أخطر صراع للصحفيين في التاريخ المسجل" خلال الـ 22 شهرًا الماضية.
ونقل التقرير عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) أن "شبكات الصحافة - أولئك الذين يوثقون ويشهدون - تُستهدف بشكل ممنهج".
