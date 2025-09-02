الملكة رانيا تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في غزة

الوكيل الإخباري- أعادت جلالة الملكة رانيا العبدالله تسليط الضوء على الأخطار الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في غزة، وذلك من خلال نشر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على إنستغرام.



ويُعدّ هذا جزءًا من جهود جلالتها المستمرة لاستخدام منصاتها الدولية لجذب الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في الإعلام بموجب القانون الدولي.



"الغارديان": غزة أخطر صراع للصحفيين في التاريخ

