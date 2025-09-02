الثلاثاء 2025-09-02 10:38 ص
 

البدور : خدمات الصحة النفسية "أولوية وطنية"

ابراهيم البدور
إبراهيم البدور
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات الصحة النفسية بجودة تتواءم مع نوعية المرض، مشدداً على أن الرعاية النفسية "أولوية وطنية لا تقل أهمية عن باقي أركان النظام الصحي".اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الدكتور البدور اليوم الثلاثاء الساعة الثامنة صباحاً إلى المركز الوطني للصحة النفسية، حيث جال في مختلف أقسام المركز، واطّلع عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة في عيادات التشخيص والعلاج النفسي، إلى جانب تفقده القسم القضائي المخصص للمرضى المحولين عبر الجهات القضائية.

وخلال الجولة، التقى الوزير بالمرضى واستمع الى ملاحظاتهم، كما استمع الى ملاحظات الكادر الطبي والإداري العامل في المركز وأبرز التحديات المتعلقة بعملهم في مجال الصحة النفسية.

وشدد الوزير البدور على أهمية تعزيز البنية التحتية للقسم القضائي بما يضمن توفير بيئة آمنة، كريمة، ومتخصصة للمرضى، إلى جانب تطوير  آليات التنسيق مع الجهات القضائية لتيسير  إجراءات التحويل والمتابعة.

وقال البدور أنه سيتم اجراء "مراجعة كاملة" للطب النفسي والعقلي، لتعزيز الإمكانيات الفنية والطبية وذلك ضمن استراتيجية شاملة تُراعي الأبعاد العلاجية والحقوقية والإنسانية للمرضى.
 
 
