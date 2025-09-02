اتهام أمريكية بقتل طفلتها بعد تركها داخل سيارة في تكساس

وذكرت شرطة فريسكو أن الحادث وقع في 16 أغسطس، حين وصلت الأم إلى مقر عملها في تكساس وركنت سيارتها رغم علمها بأن نظام التكييف معطل، تاركة طفلتها داخلها.
وتم نقل الطفلة لاحقًا إلى مستشفى "ميديكال سيتي بلانو"، حيث أُعلنت وفاتها. وبعد أربعة أيام، ألقت الشرطة القبض على الأم.
وأكد المحققون وجود دلائل تشير إلى أن الحادث ناتج عن إهمال متعمد، وليس مجرد خطأ عرضي، مما دفع لتصنيفه كجريمة قتل. وتواجه إسكيفيل احتمال السجن مدى الحياة إذا أُدينت.
-
أخبار متعلقة
-
طفل ينجو بأعجوبة بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع في امريكا (فيديو)
-
مبيعات "لابوبو" تتجاوز المليون قطعة في إيران
-
كارثة كبرى تلوح في الأفق بعد تحرك أكبر جبل جليدي في العالم (صور)
-
جفاف وفيضانات كارثية تهدد آسيا.. وكشف السبب "المفاجئ" وراء ذوبان القطب الثالث
-
كشف أسرار جديدة عن المريخ
-
طرق طبيعية لتعطير المنزل والتخلص من الروائح الكريهة بفعالية وأمان
-
11 قاعدة للذوق في السينما: استمتعي بالمشاهدة دون إزعاج الآخرين
-
احتفال عالمي بالشعر الأحمر في هولندا - صور