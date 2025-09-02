اتهام أمريكية بقتل طفلتها بعد تركها داخل سيارة في تكساس

الوكيل الإخباري- اتهمت السلطات الأمريكية امرأة تُدعى فانيسا إسكيفيل (27 عامًا) بارتكاب جريمة قتل، بعد أن تركت طفلتها البالغة من العمر 15 شهرًا داخل سيارة دون تكييف لمدة تجاوزت الساعتين، في ظل حرارة تخطت 36 درجة مئوية، ما أدى إلى وفاتها.

وذكرت شرطة فريسكو أن الحادث وقع في 16 أغسطس، حين وصلت الأم إلى مقر عملها في تكساس وركنت سيارتها رغم علمها بأن نظام التكييف معطل، تاركة طفلتها داخلها.



وتم نقل الطفلة لاحقًا إلى مستشفى "ميديكال سيتي بلانو"، حيث أُعلنت وفاتها. وبعد أربعة أيام، ألقت الشرطة القبض على الأم.



وأكد المحققون وجود دلائل تشير إلى أن الحادث ناتج عن إهمال متعمد، وليس مجرد خطأ عرضي، مما دفع لتصنيفه كجريمة قتل. وتواجه إسكيفيل احتمال السجن مدى الحياة إذا أُدينت.