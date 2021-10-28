الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في الزرقاء

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بالزرقاء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على حدث في الزرقاء اليوم

افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير

توصيات هامة من لجنة الاوبئة

الخميس، 28-10-2021 02:01 م

تفاصيل تورط محامي أردني بتزوير وكالة أرض

download (36)


الوكيل الإخباري- قررت محكمة التمييز تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتجريم متهم بجناية التزوير، والحكم ‏عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المتهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة ‏‏6 الاف دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

وفي تفاصيل القضية فإن المشتكي مقيم في أميركا ويملك مع شركائه قطعه أرض مساحتها (16) دونماً و(49) متراً مربعاً وكلف المتهم والذي يعمل محاميا بالبحث عن مشترٍ للقطعة، وبعد ذلك أخبره المحامي بوجود شخص يرغب بشراء قطعه الارض، وقد طلب المحامي من المشتكي ‏ارسال وكالة له لكي يطلع المشتري عليها فتم إرسال وكالة له، وقام باستلام شيك بقيمة عشرة آلاف دينار من المشتري ‏كعربون، وبعد ذلك لم يقم المحامي بالتواصل مع المشتكي.

ثم تلقى المشتكي اتصالاً هاتفياً من احد اقاربه ‏واخبره بأن هنالك "سمسار" سيقوم ببيع الارض، فحضر المشتكي من أميركا وقام بمراجعة دائرة الاراضي وتبين له بأن ‏المحامي قام ببيع قطعة الارض بعدما استخدم صفحتين من الوكالة المرسلة له وهي وكاله منظمة من اشقاء المشتكي ‏كوكيل عنهم، وقام المحامي باصطناع وكاله تتضمن توكيله من قبل المشتكي وجميع اشقائه وابناء اشقائه ‏المشتركين بملكية قطعة الارض، ومن ثم قام بتصديق الوكالة وترجمتها وتصديق الترجمة من كاتب العدل ومن ثم ‏استخدمها ببيع قطعة الارض.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

بحث التعاون بين اليرموك وسيمنز للتكنولوجيا الطبية في ألمانيا

Untitled-1-578

العبداللات :مستشفى البشير يعاني من هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص وخارج المملكة

e

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

سماء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

617a91720b489

وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون